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В Шанхае ученым удалось выделить штамм нового коронавируса

Новости » Общество     13.02.2020 - 20:11
В Шанхае ученым удалось выделить штамм нового коронавируса
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Штамм коронавируса COVID-19 выделили из образца больного

Группе исследователей из Шанхая удалось выделить штамм коронавируса COVID-19, вспышка которого произошла в китайском Ухане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Так, шанхайским ученым удалось выделить штамм нового вида коронавируса из образца больного пациента. Сейчас ученые завершили секвенирование и анализ генома коронавируса COVID-19.

Отмечается, что это первый удачный случай выделения штамма этого коронавируса в Шанхае. Выделение штамма позволит ученым исследовать вариации вируса в режиме реального времени и провести скрининг препаратов, что ускорит процесс исследования коронавируса.

Напомним, в Китае зафиксировали наибольшее количество смертей за сутки от коронавируса. За минувшие сутки погибли 254 человек, еще были зафиксированы 15 152 новых случая заболевания. Это связано с началом использования нового способа определения коронавируса, который позволяет ускорить получение результатов.

Кроме того, ВОЗ опровергла информацию о резком увеличении количества больных коронавирусом за пределами Китая. В организации заявили, что увеличение заболеваний новым вирусом за пределами Китая зафиксировано лишь на круизном лайнере у берегов Японии.

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