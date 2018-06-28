У Шанхаї чоловік напав на школярів, загинули двоє хлопчиків

Нападник був заарештований на місці

Озброєний ножем чоловік напав на школярів у одному з середніх навчальних закладів Шанхаю (Китай), двоє хлопчиків загинули. Про це повідомляє Reuters.

"Чоловік, озброєний ножем, напав на учнів біля входу в початкову школу в центральному районі Шанхаю Сюйхуей у четвер, він убив двох дітей", - йдеться в повідомленні.

29-річний чоловік напав на трьох учнів і одну жінку з ножем для різання овочів близько 11:30 за місцевим часом.

Двоє поранених хлопчиків померли в лікарні, життю ще одного постраждалого школяра і жінки нічого не загрожує.

Нападник був заарештований на місці. Ведеться розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Гонконзі жінка відкрила стрільбу, у результаті чого постраждали чотири людини, підозрювана заарештована.