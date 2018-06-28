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Интервью

В Шанхае мужчина напал на школьников, погибли двое мальчиков

НовостиПроисшествия    28.06.2018 - 11:25
Иллюстративное фото: полиция Китая (Pixabey)
Иллюстративное фото: полиция Китая (Pixabey)

Нападавший был арестован на месте

Вооруженный ножом мужчина напал на школьников в одном из средних учебных заведений Шанхая (Китай), двое мальчиков погибли. Об этом сообщает Reuters.

"Мужчина, вооруженный ножом, напал на учеников у входа в начальную школу в центральном районе Шанхая Сюйхуей в четверг, он убил двух детей", - говорится в сообщении.

29-летний мужчина напал на трех учеников и одну женщину с ножом для резки овощей, около 11:30 по местному времени.

Двое раненых мальчиков скончались в больнице, жизни еще одного пострадавшего школьника и женщины ничего не угрожает.

Нападавший был арестован на месте. Ведется расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гонконге женщина открыла стрельбу, в результате чего пострадали четыре человека, подозреваемая арестована.

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Теги публикации: Шанхай, Убийство, дети  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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