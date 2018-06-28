В Шанхае мужчина напал на школьников, погибли двое мальчиков

Нападавший был арестован на месте

Вооруженный ножом мужчина напал на школьников в одном из средних учебных заведений Шанхая (Китай), двое мальчиков погибли. Об этом сообщает Reuters.

"Мужчина, вооруженный ножом, напал на учеников у входа в начальную школу в центральном районе Шанхая Сюйхуей в четверг, он убил двух детей", - говорится в сообщении.

29-летний мужчина напал на трех учеников и одну женщину с ножом для резки овощей, около 11:30 по местному времени.

Двое раненых мальчиков скончались в больнице, жизни еще одного пострадавшего школьника и женщины ничего не угрожает.

Нападавший был арестован на месте. Ведется расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гонконге женщина открыла стрельбу, в результате чего пострадали четыре человека, подозреваемая арестована.