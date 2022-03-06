Шахти ДТЕК забезпечили безперебійне теплопостачання Першотравенська

Шахти ДТЕК Ріната Ахметова повністю забезпечили котельні 30-тисячного міста Першотравеньск на Дніпропетровщині вугіллям для безперебійного теплопостачання мешканців та соціально важливих об'єктів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову міста Першотравенськ Оксану Вінницьку у Facebook .

"ДТЕК безперебійно постачає вугілля на котельні міста, аби мешканці, лікарні і усі соціальні об’єкти були з теплом", - сказала вона.

Вінницька підкреслила, що в тому числі завдяки підтримці бізнесу об’єкти критичної інфраструктури Першотравенська в умовах війни працюють безперебійно, а всі мешканці забезпечені теплом.