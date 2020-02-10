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На зарплату шахтарям спрямували ще 163 млн гривень

Новини » Економіка     10.02.2020 - 12:19
На зарплату шахтарям спрямували ще 163 млн гривень
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також ці кошти спрямовані на внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати за грудень 2019 року

Сьогодні, 10 лютого 2020 року, вугледобувним підприємствам спрямовано 163 млн гривень для погашення заборгованості із заробітної плати. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та захисту довкілля.

Також ці кошти спрямовані на внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати за грудень 2019 року відповідно до проведеної інвентаризації, у тому числі, по підприємствах: ДП "Шахта ім. М.С.Сургая", ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1", ДП "Мирноградвугілля", ДП "Селидіввугілля", ДП "Торецьквугілля", ДП "Первомайськвугілля", ПАТ "Лисичанськвугілля", ДП "Львіввугілля", ДП "Волиньвугілля.

Нагадаємо, Державна казначейська служба України 5 лютого перерахувала 163 млн грн, які будуть спрямовані на забезпечення оплати праці шахтарів.

Відзначимо, одним з найбільших боржників із зарплат є ДП "Вугільна шахта "Краснолиманська" (Донецька область) - 30 млн грн.

Раніше повідомлялось, що загальна сума заборгованості по виплаті заробітної плати в Україні станом на 1 січня 2020 року склала 3034,4 млн грн, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 січня склала 1850,9 млн грн

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