На шахте в Турции произошел взрыв: два человека погибли, десятки под завалами

В результате взрыва на угольной шахте на севере Турции два человека погибли и 20 получили ранения, 49 человек все еще заблокированы под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В Управлении по борьбе со стихийными бедствиями Турции заявили, что причина взрыва пока неизвестна, отказавшись от предыдущего заявления о том, что взрыв был вызван коротким замыканием.

По сообщениям СМИ, взрыв мог быть вызван метаном, который часто скапливается в угольных шахтах. Взрыв произошел в 300 метрах ниже входа в шахту около 17:15 по Киеву. Прокуратура провинции Бартин начала расследование причин взрыва.