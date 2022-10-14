На шахте в Турции произошел взрыв: два человека погибли, десятки под завалами

В результате взрыва на угольной шахте на севере Турции два человека погибли и 20 получили ранения, 49 человек все еще заблокированы под завалами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В Управлении по борьбе со стихийными бедствиями Турции заявили, что причина взрыва пока неизвестна, отказавшись от предыдущего заявления о том, что взрыв был вызван коротким замыканием.
По сообщениям СМИ, взрыв мог быть вызван метаном, который часто скапливается в угольных шахтах. Взрыв произошел в 300 метрах ниже входа в шахту около 17:15 по Киеву. Прокуратура провинции Бартин начала расследование причин взрыва.
Ранее мы писали, что власти Турции одобрили законопроект, который предполагает введение наказание до трех лет лишения свободы за дезинформацию.
Также сообщалось, что Турция попросила Россию отсрочить платежи за газ на фоне повышения цен на энергоносители.
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