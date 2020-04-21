Шахтарі збираються до Києва на протест, - профспілка

Після закінчення карантину гірники та працівники збагачувальних фабрик готові їхати в Київ на акції протесту через енергетичну кризу, що призвела до закриття шахт. Про це повідомляється на сторінці Конфедерації вільних профспілок у Facebook, передає РБК-Україна.

Зокрема, зазначається, що до Києва мають намір приїхати протестувати шахтарі та працівники збагачувальних фабрик Мирнограда, Добропілля, Червонограда, Покровська, Первомайська, Павлограда, Лисичанська, Волині, Донеччини.

Профспілки наголошують, що системна криза в енергетиці була спричинена низкою невиважених рішень влади, і вона негативно вплинула на вугільну галузь, розвиток якої паралізовано.

"Фактично криза у вугільній галузі вже наступила - не працюють шахти держпідприємств "Краснолиманська", "Селидіввугілля", "Волиньвугілля", приватні шахти "Добропіллявугілля", "Білозерська". Тепер зупиняється флагман вугільної галузі "Павлоградвугілля" - країна втрачає 95% загального вуглевидобутку", - зазначається в повідомленні.

Профспілки застерегли: зволікання із вирішенням проблемних питань спричиняє збільшення кількості непродуктивних дотацій, адже близько 65 міст повністю залежні від вугільної промисловості - вугледобувних підприємств чи теплової генерації, а також попередили про вірогідність соціального вибуху.

Нагадаємо, раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що через кризу в енергетиці з 20 квітня ДТЕК тимчасово зупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК. На цих підприємствах працює близько 22 800 осіб.

Своєю чергою народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що кризу в енергетичній та вугледобувній галузі спричинили дії голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, який за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля та електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.