"Шахтар" завершив унічию спаринг із "Утрехтом"

Контрольний поєдинок

"Утрехт" – "Шахтар" – 2:2

Голи: Редан, 7, Кривцов, 65 (автогол) – Бондаренко, 41, Криськів, 47

Нідерландцям вдалося забити швидкий м'яч. Після прострілу з правого флангу Бондар невдало прийняв м'яч і не зміг вибити сферу подалі, а Редан обікрав його та потужно пробив під під перекладину.

Відігралися "гірники" перед перервою. Затяжка атака "Шахтаря" завершилася вчасною скидкою Сікана під удар Бондаренку, який технічно лівою поклав м'яч у нижній кут воріт.