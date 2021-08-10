"Шахтар" явний фаворит у протистоянні з "Генком" у кваліфікації ЛЧ: прогноз букмекерів

"Гірники" змогли здобути позитивний результат у першому матчі в Бельгії, хоча і програвали по ходу зустрічі - 2:1. Тоді перемогу українському клубу приніс гол Алана Патріка на 81-й хвилині.

До другого матчу протистояння гравці "Шахтаря" зобов'язані підійти відповідально, адже на вихідних вони отримали порцію критики від самого наставника команди Роберто Де Дзербі, після поразки в чемпіонаті від "Олександрії" - 1:2.

"Ми розчаровані грою, і більше всіх засмучений я, тому що перші 20 хвилин ми провели дуже погано... безумовно, важко грати після двох днів. Але ми - "Шахтар", ми дуже сильна команда і повинні налаштовуватися на те, що можемо грати в такому щільному графіку. І в першу чергу налаштовуватися ментально. Якщо цього не буде, я повинен буду поміняти команду, або щось ми повинні змінити, якщо не буде стовідсоткової віддачі від усіх", - зазначив тоді Де Дзербі.

А ось "Генк" перед матчем у відповідь в Україні зміг здобути першу перемогу в новому сезоні - бельгійські "шахтарі" змогли в компенсований час вирвати 3 очки у Кортрейка 2:1.

Букмекери оцінюють шанси на перемогу і в другому матчі вище у "Шахтаря" - коефіцієнт 1.97. На перемогу "Генка" дають 3.70, а на нічию - 3.85. При цьому на загальну перемогу за сумою двох матчів в успіху "гірників" букмекери практично не сумніваються - 1.16 проти 5.70 на "Генк".

Поєдинок відбудеться о 20: 30 у Києві на НСК "Олімпійський". Транслюватися матч буде на телеканалі "Футбол 1".