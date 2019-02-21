"Шахтар" розгромно програв "Айнтрахту" і вилетів з Ліги Європи

"Гірники" залишають турнір на стадії 1/16 фіналу

"Шахтер" с крупным счетом проиграл немецкому "Айнтрахту" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча во Франкфурте на стадионе "Коммерцбанк-Арена" завершилась со счетом 1:4.

Победу франкфурдцам удалось одержать за счет лучшей реализации моментов во второй половине встречи. "Горняки" не использовали ряд возможностей.

Автором первого гола стал нападающий "Айнтрахта" Лука Йович, отличившийся на 23 минуте. До перерыва форвард Себастьен Аллер увеличил преимущество немецкого клуба, реализовав пенальти.

В середине второго тайма нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес сократил разницу в счете. Третий гол команды из Франкфурта забил Аллер на 80 минуте. В концовке игры мяч в актив записал форвард Анте Ребич.

Первый матч, который состоялся в Харькове 14 февраля, завершилась со счетом 2:2. Таким образом, "Айнтрахт" вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а "Шахтер" покинул турнир.