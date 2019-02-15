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"Шахтар" звів до нічиєї матч з "Айнтрахтом" в Лізі Європи

Новини » Спорт    15.02.2019 - 00:28
"Шахтар" звів до нічиєї матч з "Айнтрахтом" в Лізі Європи

"Гірники" 80 хвилин грали в меншості

Донецький "Шахтар" зіграв внічию в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з "Айнтрахтом". Зустріч в Харкові завершилася з рахунком 2: 2.

Гості вийшли вперед вже на 9 хвилині, відзначився Мартін Хінтереггер. Через дві хвилини господарі відігралися, коли Марлос реалізував пенальті. Але вже на 11 хвилині "Шахтар" залишився в меншості, Тарас Степаненко отримав другу жовту картку.

На початку другого тайму Філіп Костич вивів "Айнтрахт" вперед. Господарів від поразки на 67 хвилині врятував Тайсон.

Зустріч у відповідь відбудеться 21 лютого у Франкфурті-на-Майні.
 

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