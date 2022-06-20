"Шахтар" продав бразильця до Серії А

Бразильський хавбек завершив перехід у табір "орлів". У складі "Лаціо" він буде покликаний замінити свого співвітчизника Лукаса Лейву.

Маркос Антоніо прибув до Рима вранці. 22-річний латиноамериканець успішно пройшов медогляд і підписав тривалий контракт із "Лаціо". За трансфер центрхава "Шахтар" отримає орієнтовно 8 млн євро. Ще 2 млн у євровалюті прописані бонусами.

Кольори "гірників" Маркос Антоніо захищав від зими 2019 року. За цей час він провів 101 матч у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і віддав 5 результативних передач. У колекції трофеїв бразильця 2 чемпіонські титули з "Шахтарем", 1 Кубок України та два Суперкубка країни.