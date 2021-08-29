"Шахтар" втратив очки через нічию з "Минаєм"

Відзначимо, що "Минай" сьогодні виступив господарем поля, оскільки матч відбувся в Ужгороді.

Вже під час 15 хвилини тайму "Шахтар" почав втрачати своїх гравців. Після жовтої картки на 9 хвилині, бразильський захисник Марлон відзначився червоною вже через якихось 6 хвилин.

На 34 хвилині Лассіна Траоре отримав можливість вдарити пенальті у ворота господарів внаслідок чого подарував своїй команду ініціативу.

Втім, донецьким не вдалося утримувати перевагу до кінця матчу, хоча на 45 хвилині Манор Соломон мав відмінну можливість подвоїти рахунок, однак того разу м’яч влетів у ворота.

Другий тайм виявився вже не таким напруженим, як перший. "Шахтарі" більше не грали настільки агресивно, чим гравці "Минаю" й вирішили скористатися. Рустам Ахмедзаде вирівнює рахунок після вдалого навісу від Вишневського.

До кінця гри господарі грали набагато активніше за гравців "Шахтаря", у зв’язку з чим останнім так і не вдалося прорватися вперед.

Гра завершилась з рахунком 1:1.

Фото: таблиця УПЛ станом на вечір 29 серпня (Google.com)