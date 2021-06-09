"Шахтар" підписав резервіста "Бенфіки" Педріньо за 18 млн євро. Найдорожчий трансфер за 8 років

Незабаром 23-річний футболіст повинен підписати з "Шахтарем" п'ятирічний контракт. Деталі його угоди поки невідомі.

Про переговори і складнощі в обговоренні угоди між клубами португальські ЗМІ повідомляли протягом останніх декількох тижнів. І в підсумку контракт погодили. За повідомленнями преси," гірники "нібито вели гравця ще з часів виступів його в Бразилії за "Корінтіанс", але тоді не змогли його купити.

Для "Шахтаря" цей трансфер стане найдорожчим з серпня 2013 року, коли за 25 мільйонів євро був придбаний лівий вінгер Бернард з Атлетіко Мінейро. Також угода з купівлі Педріньо стала другою найдорожчою в історії клубу з Донецька, теж після трансферу Бернарда.

Педріньо не був основним футболістом в минулому сезоні. 23-річний правий вінгер частіше виходив на заміну, в сумі провівши на полі 1093 хвилини, забив 1 гол і віддав 4 асисти в 31 матчі.