RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Шахтар" підписав резервіста "Бенфіки" Педріньо за 18 млн євро. Найдорожчий трансфер за 8 років

Автор: Роман Тверденко

"Шахтар" домовився з "Бенфікою" про підписання бразильського вінгера Педріньо. Український клуб заплатив 18 мільйонів євро за нього.

Про це повідомляє офіційний сайт "Бенфіки".

Незабаром 23-річний футболіст повинен підписати з "Шахтарем" п'ятирічний контракт. Деталі його угоди поки невідомі.

Про переговори і складнощі в обговоренні угоди між клубами португальські ЗМІ повідомляли протягом останніх декількох тижнів. І в підсумку контракт погодили. За повідомленнями преси," гірники "нібито вели гравця ще з часів виступів його в Бразилії за "Корінтіанс", але тоді не змогли його купити.

Для "Шахтаря" цей трансфер стане найдорожчим з серпня 2013 року, коли за 25 мільйонів євро був придбаний лівий вінгер Бернард з Атлетіко Мінейро. Також угода з купівлі Педріньо стала другою найдорожчою в історії клубу з Донецька, теж після трансферу Бернарда.

Педріньо не був основним футболістом в минулому сезоні. 23-річний правий вінгер частіше виходив на заміну, в сумі провівши на полі 1093 хвилини, забив 1 гол і віддав 4 асисти в 31 матчі.

Нагадаємо, що головним тренером "Шахтаря" в травні став італієць Роберто Де Дзербі. Він замінив португальця Луїша Каштру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Шахтар