"Шахтар" переміг "Дніпро-1" і не відпустив "Динамо" в таблиці УПЛ

Донецький "Шахтар" в сьомому турі української Прем'єр-ліги впевнено переграв "Дніпро-1". "Гірники" забили по голу в кожному з таймів - 2:0.

Рахунок в матчі був відкритий вже на 15-й хвилині матчу. Фернандо підхопив м'яч на фланзі, змістився в центр і обвідним ударом з-під ноги захисника "Дніпра-1" пробив в кут воріт Кожокару - 1:0.

Менш ніж через 10 хвилин дніпряни могли зрівняти рахунок, але після удару Довбика головою м'яч влучив у штангу воріт П'ятова.

У другому таймі кілька моментів, щоб збільшити рахунок втратив вийшов на заміну Траоре. Але все ж форвард "Шахтаря" свого домігся на 87-й хвилині, вдало пробивши з меж штрафного майданчика у кут воріт дніпрян - 2:0.

Перемога дозволила "гірникам" не відпустити "Динамо" в турнірній таблиці. Зараз "Шахтар" йде на другому місці, відстаючи від киян на три очки.