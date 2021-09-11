ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Шахтар" переміг "Дніпро-1" і не відпустив "Динамо" в таблиці УПЛ

Новость на русском →
Київ, Субота 11 вересня 2021 21:28
"Шахтар" переміг "Дніпро-1" і не відпустив "Динамо" в таблиці УПЛ Фото: перший гол у матчі на рахунку Фернандо (праворуч) (upl.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Донецький "Шахтар" в сьомому турі української Прем'єр-ліги впевнено переграв "Дніпро-1". "Гірники" забили по голу в кожному з таймів - 2:0.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Рахунок в матчі був відкритий вже на 15-й хвилині матчу. Фернандо підхопив м'яч на фланзі, змістився в центр і обвідним ударом з-під ноги захисника "Дніпра-1" пробив в кут воріт Кожокару - 1:0.

Менш ніж через 10 хвилин дніпряни могли зрівняти рахунок, але після удару Довбика головою м'яч влучив у штангу воріт П'ятова.

У другому таймі кілька моментів, щоб збільшити рахунок втратив вийшов на заміну Траоре. Але все ж форвард "Шахтаря" свого домігся на 87-й хвилині, вдало пробивши з меж штрафного майданчика у кут воріт дніпрян - 2:0.

Перемога дозволила "гірникам" не відпустити "Динамо" в турнірній таблиці. Зараз "Шахтар" йде на другому місці, відстаючи від киян на три очки.

&quot;Шахтар&quot; переміг &quot;Дніпро-1&quot; і не відпустив &quot;Динамо&quot; в таблиці УПЛ

Нагадаємо, раніше сьогодні "Динамо" на виїзді переграло "Металіст-1925" 2: 0.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахтар Днепр-1 УПЛ Футбол
NEWS
Меркель підтримує "Північний потік-2", але вимагає гарантій транзиту газу через Україну
Меркель підтримує "Північний потік-2", але вимагає гарантій транзиту газу через Україну
DAILY
Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі