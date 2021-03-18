"Шахтар" перед матчем з "Ромою" виявив коронавірус в команді

Донецький "Шахтар" перед сьогоднішньою грою з італійською "Ромою" всім складом здав тести на COVID. Підтвердився лише один випадок - захворів український захисник.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Шахтаря" в Twitter .

"Напередодні матчу з "Ромою" команда пройшла обов'язкове тестування на COVID-19. Результат тесту захисника Віктора Корнієнка виявився позитивним. У решти гравців "Шахтаря" - негативні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що матч "Шахтар" - "Рома" у 1/8 фіналу Ліги Європи пройде без глядачів, оскільки влада Києва прийняла рішення посилити карантин. За словами секретаря Київради Володимира Бондаренка, обмеження діятимуть найближчі три тижні.

Також стало відомо, що матчі національної збірної України з футболу проти Фінляндії і Казахстану, які були заплановані до проведення у Львові, можуть перенести до Києва на НСК "Олімпійський". Ці поєдинки відбудуться в рамках відбору на Чемпіонат світу - 2022. Таким чином, ці ігри, найімовірніше, теж будуть без глядачів.

Матчі відбору на ЧС-2022 з Фінляндією і Казахстаном мали пройти на "Арені-Львів" 28 і 31 березня.