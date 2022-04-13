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"Шахтар" відпустив чергового легіонера

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Порту-Алегрі, Середа 13 квітня 2022 13:58
"Шахтар" відпустив чергового легіонера Фото: Алан Патрік (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" остаточно попрощався з бразильським півзахисником Аланом Патріком. Відтепер він виступатиме на батьківщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Досвідчений хавбек перебрався до "Інтернасьйонала". Із "червоними" Алан Патрік уклав 3-річний контракт.

Кольори "Шахтаря" бразилець захищав із червня 2011 року. За цей час він встиг зіграти 178 матчів у всіх турнірах, у яких забив 26 м'ячів. Колекцію трофеїв латиноамериканець поповнив 6-ма чемпіонськими медалями УПЛ, п'ять разів здобув Кубок України та два Суперкубки.

У складі "Інтернасьйонала" Алан Патрік уже виступав на правах оренди в 2013-2014 рр. Зі старою-новою командою півзахисник тоді тріумфував у чемпіонаті штату Гаушу.

Нагадаємо, що мадридський "Реал" і ще один іспанський клуб стали першими півфіналістами Ліги чемпіонів.

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