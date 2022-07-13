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"Шахтар" відпустив бразильця у клуб легендарного Роналдо

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Бразилія, Середа 13 липня 2022 10:05
"Шахтар" відпустив бразильця у клуб легендарного Роналдо Фото: Маркіньйос Сіпріано забиває єдиний м'яч за "Шахтар" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Черговим легіонером, який покинув донецький "Шахтар" після повномасштабного вторгнення РФ до України, став оборонець Маркіньйос Сіпріано. Його підписав бразильський "Крузейро".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

"Сині" орендували 23-річного латераля. Угода з "гірниками" розрахована на рік.

Сіпріано вперше гратиме в чемпіонаті Бразилії з моменту переходу в "Шахтар" у липні 2018-го за орієнтовно 1 млн євро. Закріпитися в складі вітчизняного гранда він, однак, не зумів і провів за цей час лише 26 матчів у всіх турнірах.

Натомість сезон 2021/22 бразилець провів у "Сьйоні". У Швейцарії Сіпріано зіграв 33 поєдинки загалом, у яких оформив 2 результативні передачі.

"Крузейро", 90% акцій якого належать 2-разовому чемпіону світу Роналдо, поточний сезон проводить у Серії B. Там занепалий гранд іде в лідерах, випереджаючи на чотири очки конкурентів після 17-ти турів.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, що детально розглянули три кандидатури на посаду керманича "Шахтаря".

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