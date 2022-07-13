"Шахтар" відпустив бразильця у клуб легендарного Роналдо
Черговим легіонером, який покинув донецький "Шахтар" після повномасштабного вторгнення РФ до України, став оборонець Маркіньйос Сіпріано. Його підписав бразильський "Крузейро".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.
"Сині" орендували 23-річного латераля. Угода з "гірниками" розрахована на рік.
Сіпріано вперше гратиме в чемпіонаті Бразилії з моменту переходу в "Шахтар" у липні 2018-го за орієнтовно 1 млн євро. Закріпитися в складі вітчизняного гранда він, однак, не зумів і провів за цей час лише 26 матчів у всіх турнірах.
Натомість сезон 2021/22 бразилець провів у "Сьйоні". У Швейцарії Сіпріано зіграв 33 поєдинки загалом, у яких оформив 2 результативні передачі.
"Крузейро", 90% акцій якого належать 2-разовому чемпіону світу Роналдо, поточний сезон проводить у Серії B. Там занепалий гранд іде в лідерах, випереджаючи на чотири очки конкурентів після 17-ти турів.
Bem-vindo ao #MaiorDeMinas, Cipriano!— Cruzeiro
O jovem lateral-esquerdo chegou para reforçar o nosso elenco!#FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/ezmZSJbOsG
До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.
Нагадаємо, що детально розглянули три кандидатури на посаду керманича "Шахтаря".
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