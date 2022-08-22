"Шахтар" оформив перехід українського вінгера з Європи

"Гірники" продовжили підсилення перед стартом нового сезону. До команди приєднався 28-річний атакувальний півзахисник.

Петряк вдруге намагатиметься закріпитися в "Шахтарі". Він перебував на контракті з українським грандом у 2016-2019 рр., але провів за донеччан лише 17 матчів (2 голи) в усіх турнірах. Натомість вінгер виступав в оренді за угорські "Ференцварош" і "Фехервар". Останній і викупив контракт українця три роки тому за 1,2 млн євро.

Тепер Петряк уклав із "Шахтарем" 4-річний контракт. Фінансові деталі угоди наразі залишаються невідомі. Виступами в складі "гірників" вінгер спробує повернутися до збірної України, в якій зіграв 5 поєдинків, але востаннє виходив на поле в 2018 році.

Цього літа "Шахтар" оформив п'ять значних трансферів. Лави команди поповнили оборонець Михайліченко, хавбеки Джурасек і Тотовицький, а також вінгери Зубков і Петряк. До заявки на УПЛ клуб вніс усього 25 футболістів.