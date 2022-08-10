"Шахтар" здобув першу перемогу в міжсезоння на зборах у Словенії

Контрольний поєдинок

"Шахтар" – "Аль-Адала" – 1:0

Гол: Алджаман, 42 (автогол)

Тренерський штаб "гірників" продовжив експериментувати з кадрами. На скромний азійський колектив вийшов умовно другий склад "Шахтаря". Незіграність імовірних резервістів донеччан призвела до того, що в дебюті перевагою володіли аравійці.

Проте, перетворити власну перевагу в голи вони не зуміли. Натомість український гранд забив в одній із небагатьох атак під завісу тайму. Це Сікан хитнув оборонця і пробив, а Алджаман невдало спробував вибити м'яч і підправив його у ворота.

Після перерви "Шахтар" заграв активніше. Особливо старався Вакула. Атакувальний хавбек міг забивати сам, але його постріл зі штрафного парирував голкіпер. А згодом створив момент для Кулакова, та партнер не встиг вчасно підлаштуватися.

Оскільки розвинути свою перевагу "гірники" не зуміли, то довелося пережити неприємні хвилини в ендшпілі. Третій воротар донеччан Шевченко кілька разів змушений був вступати в гру, щоб компенсувати помилки оборонців.

Зрештою, "Шахтар" зумів втримати рахунок і відсвяткував першу перемогу цього літа. Під керівництвом Йовічевіча "гірники" перемогли аж у п'ятому спарингу – після нічиїх із "Фортуною" і "Утрехтом" та поразок "Аяксу" та "Ромі".

Стартовий склад "Шахтаря": Пятов – Кирюханцев, Бондар, Кривцов, Корнієнко – Джурасек, Очеретько – Кащук, Кулаков, Вакула – Сікан