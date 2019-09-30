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"Шахтар" оголосив заявку на матч з "Аталантою" в Лізі чемпіонів

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Луїш Каштру взяв на поєдинок 20 гравців

Донецький "Шахтар" відправився на матч 2 туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА з італійською "Аталантою". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter "гірників".

Головний тренер команди Луїш Каштру вніс до заявки 20 гравців.

Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Додо, Ісмаїлі

Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антоніо, Дентіньо, Марлос, Тете, Євген Коноплянка, Манор Соломон, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Сергій Болбат

Форвард: Жуніор Мораес

З командою не полетіли захисник Тисне Хочолава і хавбек Маркос Сіпріано.

Матч "Аталанта" - "Шахтар" відбудеться 1 жовтня на стадіоні "Сан-Сіро". Початок о 19:55 за київським часом.

Нагадаємо, "Шахтар" стартував у групі Ліги чемпіонів з поразки від "Манчестер Сіті" - 0:3.

Жереб зводить "гірників" і "містян" в груповому етапі Ліги чемпіонів третій сезон поспіль. З чотирьох зустрічей між донецьким та англійською кубом, тільки раз "Шахтарю" вдалося здобути перемогу, інші три матчі залишалися за "Ман Сіті".

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