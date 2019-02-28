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"Шахтар" оголосив про підписання бразильського вінгера Тете

Новини » Спорт    28.02.2019 - 15:06
"Шахтар" оголосив про підписання бразильського вінгера Тете
Фото: Тете (shakhtar.com)

Угода з футболістом розрахована на 5 років

Донецький "Шахтар" підписав контракт з бразильським атакуючим півзахисником Тете. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "гірників".

Контакт з футболістом розрахований на 5 років. Інші деталі угоди не повідомляються.

За інформацією ЗМІ, трансфер 19-річного бразильця обійшовся "оранжево-чорним" в 10 млн євро.

Тете є вихованцем бразильського "Греміо", однак на професійному рівні футболіст не провів жодного матчу за рідний клуб, виступаючи за юнацькі та молодіжні команди.

Футболіст провів 7 матчів у складі збірної Бразилії U-20 на чемпіонаті Південної Америки в Чилі.

Раніше повідомлялося, що цієї зими "Шахтар" підписав бразильця Маркоса Антоніо і ізраїльського гравця Манора Соломона.

Гравець "Шахтаря" викликано в збірну Ізраїлю на матчі Євро-2020 "Шахтар" розгромно програв "Айнтрахту" і вилетів з Ліги Європи
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