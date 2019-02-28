"Шахтар" оголосив про підписання бразильського вінгера Тете

Фото: Тете (shakhtar.com)

Угода з футболістом розрахована на 5 років

Донецький "Шахтар" підписав контракт з бразильським атакуючим півзахисником Тете. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "гірників".

Контакт з футболістом розрахований на 5 років. Інші деталі угоди не повідомляються.

За інформацією ЗМІ, трансфер 19-річного бразильця обійшовся "оранжево-чорним" в 10 млн євро.

Тете – игрок «Шахтера». Добро пожаловать!



Подробности трансфера: https://t.co/8LFZGVYITU



Приветствуем нашего новичка и желаем удачи в «Шахтере»! pic.twitter.com/9LYe24dHWy — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 28, 2019

Тете є вихованцем бразильського "Греміо", однак на професійному рівні футболіст не провів жодного матчу за рідний клуб, виступаючи за юнацькі та молодіжні команди.

Футболіст провів 7 матчів у складі збірної Бразилії U-20 на чемпіонаті Південної Америки в Чилі.

Раніше повідомлялося, що цієї зими "Шахтар" підписав бразильця Маркоса Антоніо і ізраїльського гравця Манора Соломона.