"Шахтар" з камбеком і овертаймом пройшов "Монако" і зіграє в груповому етапі ЛЧ

Перший поєдинок між командами завершився мінімальною перемогою "Шахтаря" 1:0. Але в Харкові "монегаски" вже з перших хвилин побігли відіграватися. І на 18-й хвилині змогли загальний рахунок за сумою двох матчів зрівняти. А все почалося з ауту "гірників" на своїй половині. Бадіашіль зіграв на випередження проти Траоре, м'яч влучив до Бен Йеддера, а той відпасував на Фолланда, який з меж штрафного пробивав по воротах. П'ятов м'яч відбив перед собою, а на добивання першим встиг Бен Єддер і вколотив круглий у сітку - 0:1.

Після голу гравці "Монако" обороти не зменшили. При цьому "Шахтар" ніяк не міг намацати свою гру, виглядавши досить інертно в атаці. І вже до кінця першої половини французи забили другий гол. Спершу на 38-й хвилині донеччан врятувала штанга, після того як Бадіашіль пробивав після подачі зі штрафного. А вже на наступній хвилині кіпер "Монако" Нюбель запустив довгу передачу зі своєї половини поля, м'яч потрапив до Олівейри Сілви, який прострілив уздовж на Бен Єддера. Той легко відірвався від Матвієнка і пробивав вже у порожні ворота - 0:2.

Але міг "Шахтар" піти на перерву з ще більшим відставанням. Біля власного штрафного наварив Вітао, дуже слабо відпасував на П'ятова. М'яч підхопив невгамовний Бен Йеддер і вийшов на побачення з кіпером "горянків", але перекинути м'яч у сітку не зміг.

На другий тайм замість Матвієнка у "Шахтаря" вийшов Ісмаїлі. І відразу ж через лівий фланг "гірників" почав створювати небезпечні ситуації. Одна з таких на 52-й хвилині мала високі шанси закінчитися голом. Ісмаїлі на пару з Соломоном організували атаку, останній відірвався від французьких захисників і міг стріляти вздовж на партнерів, яким залишалося лише потрапити у порожні ворота. Але ізраїльтянину виконати передачу не вийшло - м'яч зірвався з ноги.

Через ще п'ять хвилин центрбек "Шахтаря" Марлон виграв верхову боротьбу після кутового, але з забійної позиції не зміг потрапити в площину.

А після згадав про контригру "Монако". Спершу чергову можливість оформити хет-трик упустив Бен Єддер - спас П'ятов. А потім на відмінній позиції опинився Фолланд, але його удар заблокував Вітао.

Але на 74-й хвилині "Шахтарю" таки вдалося забити. Траоре отримав м'яч у штрафному майданчику, відпасував на набігаючого Патріка, а той переправив м'яч Марлосу, який вийшов у другій половині. Бразильський українець в дотик переправив м'яч у сітку воріт "Монако" - 1:2 і рівність за сумою двох матчів.

Правда, кінцівка матчу була повністю за "Монако". Спершу на 90-й хвилині Фолланд, здавалося, вже заносив м'яч у ворота з декількох метрів, але його удар встиг заблокувати Марлон. А вже в компенсований час врятував "Шахтар" П'ятов після удару того ж Фолланда з меж штрафного майданчика. Але все ж "гірники" змогли додержатися і перевели матч в овертайм.

В овертаймі у команд особливих моментів не було, але "гірникам" таки вдалося відзначитися. На 114-й хвилині Мудрик в підкаті на своїй половині поля перехопив м'яч, підхопив його у Фернандо і увірвався в штрафну, де намагався відпасувати на партнера. М'яч перехопив захисник "Монако" Агілар, але від нього круглий парашутом залетів за комір Нюбеля в сітку воріт "монегасків" - 2:2. До кінця екстра-таймів рахунок так і не змінився.

Такий результат дозволив "Шахтарю" перемогти за сумою двох матчів 3:2 і пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів.

Відзначимо, також в групі ЛЧ зіграє київське "Динамо". Своїх суперників українські клуби дізнаються сьогодні, 26 серпня. Жеребкування в 19:00 за київським часом.