"Шахтар" у доданий час вирвав перемогу над "Чорноморцем" у Прем'єр-лізі

Вольовою перемогою донецького "Шахтаря" завершився матч у Львові проти одеського "Чорноморця".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Україна, Прем'єр-ліга, 4-й тур
"Шахтар" – "Чорноморець" – 2:1
Голи: Швед, 74, Очеретько, 90+6 – Брагару, 9
На "Арені Львів" стало весело з перших хвилин. Уже в дебюті Петряк небезпечно пробив над воротами "моряків" після скидки Михайліченка. Зате одесити відповіли відразу голом – Брагару отримав пас від Наумця ліворуч у карній зоні, прибрав оборонця і поклав м'яч у дальній кут.
Швидкий гол трохи ошелешив "Шахтар". Підопічні Ігора Йовічевіча контролювали м'яч, але з просуванням в останню третину поля виникали серйозні труднощі. Лише під завісу тайму "гірники" зуміли створити момент. Це Михайліченко зіграв на підбиранні й потужно пробив із відскоком, але м'яч просвистів поруч зі стійкою.
Гарячіше стало після перерви. Траоре з меж штрафного майданчика пробив у напрямку воріт, але кіпер "моряків" перевів м'яч у стійку. Далі Михайліченко не влучив у ворота, замикаючи головою навіс Коноплі з правого флангу. Нарешті Швед фірмово змістився з флангу й завдав удару – повз ворота.
"Чорноморець" міг покарати гранд на 67-й хвилині. Путря перед штрафним майданчиком залишив м'яч для Гладкий, а бомбардир-ветеран завдав потужного удару. Проте, Трубін зумів впоратися з цим випадом "моряків".
Зрештою, "гірники" зуміли зрівняти рахунок. Михайліченко на лівому фланзі атаки отримав передачу Степаненка й прострілив до центру штрафного, куди вбіг Швед і влучно пробив головою – 1:1!
"Шахтар" продовжив тиснути на ворота "моряків". Донеччани вантажили м'яч до карної зони "Чорноморця", а одесити героїчно оборонялися. Та все ж "гірники" вирвали перемогу на шостій доданій арбітром хвилині, коли Очеретько наважився пробити з-за меж штрафного – м'яч зачепив Траоре, дезорієнтував Непогодова й влетів у ворота...
До слова, раніше "Верес" переграв на виїзді "Кривбас" і наздогнав "Зорю" нагорі УПЛ.
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