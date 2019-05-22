"Шахтар" і "Динамо" зіграли внічию в матчі з двома вилученнями

"Шахтар" і "Динамо" не виявили сильнішого в рамках центрального матчу 30 туру УПЛ. Поєдинок в Харкові на ОСК "Металіст" завершився внічию - 1:1.

На гол динамівця Віктора Циганкова відповів бразильський легіонер донеччан Тете. Капітан "Динамо" реалізував пенальті на 36 хвилині гри. "Гірники" зрівняли рахунок на 50 хвилині.

Результативна нічия жодним чином не могла вплинути на турнірну ситуацію. Оскільки золоті медалі підопічні Паулу Фонсека забезпечили собі достроково.

Таким чином, принципові суперники знову не змогли виявити переможця. В матчі 25 туру чемпіонату України "Динамо" і "Шахтар" вболівальники голів на НСК "Олімпійський" так і не побачили.