Шахтар - Базель: де дивитися матч 1/4 фіналу Ліги Європи

"Шахтар" зіграє в 1/4 фіналу Ліги Європи проти "Базеля". Букмекери вірять, що донецький клуб зможе пройти в наступний етап турніру.

11 серпня 22:00

Гельзенкірхен, "Арена АуфШальке"

Битва за вихід у півфінал турніру відбудеться у вівторок, 11 серпня, за порожніх трибун стадіону "АуфШальке" у німецькому місті Гельзенкірхені. Час початку зустрічі - 22:00 за київським часом.

Матч у прямій трансляції можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1". Супроводжувати поєдинок буде програма "Шлях до Кельна", яка розпочнеться о 21:15, а також вийде в ефір і після гри.

У "Шахтаря" з "Арена АуфШальке" пов'язані приємні спогади. "Гірники" двічі перемагали тут місцевий "Шальке". Спочатку в розіграші Кубка УЄФА-2004/05 (1:0), а потім в 1/16 фіналу Ліги Європи-2015/16 (3:0).

Вже визначився суперник для переможця зустрічі по півфіналу турніру. Ним став "Інтер", який напередодні обіграв "Баєр" - 2:1. Міланський клуб вийшов до півфіналу європейського турніру вперше з 2010 року, тоді команда виграла Лігу чемпіонів.

Шлях до чвертьфіналу

На попередній стадії "Шахтар" і "Базель" вибили німецькі команди. Швейцарці пройшли "Айнтрахт" Франкфурт - 3:0 в гостях і 1:0 вдома. "Гірники" вибили "Вольфсбург" - на виїзді 2:1 і 3:0 в Києві. Завдяки перемозі над "вовками" і виходу у чвертьфінал турніру "гірники" піднялися на 15 місце в таблиці клубного рейтингу УЄФА.