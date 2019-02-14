Шахтар - Айнтрахт: де дивитися матч

Де і коли почнеться перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи

"Шахтер" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы встретится с немецким "Айнтрахтом". Букмекеры отдают небольшое преимущество донецкому клубу.

14 февраля, 21:55

Харьков, стадион "Металлист"

УЕФА утвердил Харьков местом проведения первого матча 1/16 финала Лиги Европы между командами. Время начала игры - 22:00 по киевскому времени.

В Украине в прямом эфире посмотреть игру можно будет на телеканале "Футбол 2". Комментатор - Виктор Вацко.

Также не пропустите предматчевую студию "Шлях до Баку", где эксперты оценят расклады перед важной встречей.