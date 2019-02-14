Шахтар - Айнтрахт: де дивитися матч

Де і коли почнеться перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи
"Шахтер" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы встретится с немецким "Айнтрахтом". Букмекеры отдают небольшое преимущество донецкому клубу.
14 февраля, 21:55
Харьков, стадион "Металлист"
УЕФА утвердил Харьков местом проведения первого матча 1/16 финала Лиги Европы между командами. Время начала игры - 22:00 по киевскому времени.
В Украине в прямом эфире посмотреть игру можно будет на телеканале "Футбол 2". Комментатор - Виктор Вацко.
Также не пропустите предматчевую студию "Шлях до Баку", где эксперты оценят расклады перед важной встречей.