Шахтар - Айнтрахт: анонс матчу

Готуємося до першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги Европи

"Шахтер" проведет домашний матч против немецкого "Айнтрахта" в 1/16 финала Лиги Европы. Трансляция начнется в 21:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". "Горняки" считаются фаворитами первого поединка. УЕФА утвердил Харьков местом проведения встречи.

14 февраля, 21:55

Харьков, стадион "Металлист"

Команды прежде пересекались в еврокубках лишь раз - в Кубка УЕФА-1980/81. Тогда оба клуба обменялись домашними победами, но немцы взяли верх с общим счетом 3:1. Также в 2014 году команды сыграли контрольный матч, в котором победу одержали "горняки".

"Шахтер" попал в Лигу Европы из Лиги чемпионов, где занял в группе третье место вслед за "Манчестер Сити" и "Лионом", последнее - у "Хоффенхайма". Команда одержала всего одну победу. Если бы в последнем туре "оранжево-черные" смогли обыграть дома "Лион", то они вышли бы в плей-офф. Однако матч в Киеве закончился вничью - 1:1.

"Айнтрахт" катком прошелся по соперникам в Лиге Европы. Клуб из Франкфурта одержал шесть побед на групповом этапе, нанеся по два поражения "Лацио", "Аполлону" и "Олимпику" - финалисту сезона-2017/18. В шести матчах немцы забили 17 голов.