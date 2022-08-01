"Шахтар" орендував тренувальний центр у Польщі

"Гірники" уклали договір оренди та обслуговування з тренувальним центром "армійців" (TCL). Угода розрахована на серпень-листопад 2022-го.

Тренувальний центр розташований у передмісті Варшави, за 20 хвилин їзди від аеропорту Шопена та 30 хвилин від Стадіону Війська Польського, де "Шахтар" гратиме домашні матчі Ліги чемпіонів.

"Ми зможемо користуватися просторим офісом і конференц-залою, а наш кухар працюватиме на власній кухні. Інфраструктура TCL дозволить "Шахтарю" проводити навчально-тренувальний процес на найвищому рівні, а зручне розташування щодо стадіону й аеропорту скоротить час на логістику", – заявив директор департаменту спортменеджменту Віталій Хлівнюк.

Збудована в 2020 році база "Легії" входить до топу спортивних об'єктів Європи. Там є 9 футбольних полів (7 натуральних і 2 штучних), а також будівлю з критим спортзалом, тренажерним залом та іншими об'єктами.