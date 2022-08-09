"Шахтар" анонсував два спаринги на 10 серпня: відомі суперники

Тренерський штаб донецького "Шахтаря" на чолі з Ігорем Йовічевічем запланував два контрольні поєдинки на один день – проти аравійської "Аль-Адали" та словенського "Домжале".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

"Гірники" проведуть два спаринги 10 серпня. У рамках другого тренувального збору, що триває в Словенії, український гранд наразі провів один поєдинок – проти "Роми" (0:5).

Матч із "Аль-Адалою" розпочнеться о 12:00. Натомість стартовий свисток поєдинку з "Домжале" пролунає о 20:00. Обидва спаринги "Шахтар" покаже на клубному YouTube-каналі. У цифровому мовленні Т2 трансляція буде доступна на телеканалі XSPORT.

Раніше "Шахтар" оформив повернення вінгера Зубкова з "Ференцвароша". Українець вдруге спробує закріпитися в основі "гірників". Раніше він змушений був покинути український гранд через програну конкуренцію.

Натомість італійська "Монца" оголосила про підписання Марлона на правах оренди з "Шахтаря" минулого тижня. Центрбек до цього залишався останнім бразильцем у складі "гірників".