"Шахтар" анонсував два спаринги на 10 серпня: відомі суперники
Тренерський штаб донецького "Шахтаря" на чолі з Ігорем Йовічевічем запланував два контрольні поєдинки на один день – проти аравійської "Аль-Адали" та словенського "Домжале".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
"Гірники" проведуть два спаринги 10 серпня. У рамках другого тренувального збору, що триває в Словенії, український гранд наразі провів один поєдинок – проти "Роми" (0:5).
Матч із "Аль-Адалою" розпочнеться о 12:00. Натомість стартовий свисток поєдинку з "Домжале" пролунає о 20:00. Обидва спаринги "Шахтар" покаже на клубному YouTube-каналі. У цифровому мовленні Т2 трансляція буде доступна на телеканалі XSPORT.
Раніше "Шахтар" оформив повернення вінгера Зубкова з "Ференцвароша". Українець вдруге спробує закріпитися в основі "гірників". Раніше він змушений був покинути український гранд через програну конкуренцію.
Натомість італійська "Монца" оголосила про підписання Марлона на правах оренди з "Шахтаря" минулого тижня. Центрбек до цього залишався останнім бразильцем у складі "гірників".
«Шахтар» зіграє з ФК «Аль-Адала» і ФК «Домжале» на зборі у Словенії.— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 9, 2022
Матчі відбудуться в середу, 10 серпня, о 12:00 та 20:00. Ігри буде показано в прямій трансляції на клубному YouTube-каналі (https://t.co/E6vh89FAPV) й телеканалі Xsport.#Shakhtar #Шахтар pic.twitter.com/0mJrnRtMJT
До слова, в неділю "Шахтар" розгромно поступився "Ромі" в товариському матчі в Римі.
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