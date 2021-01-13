На шахті ДТЕК запровадили цифрову систему позиціонування для підвищення безпеки шахтарів

Фото: ДТЕК (dtek.com)

На шахті "Ювілейна" ДТЕК ШУ Першотравенське запровадили інноваційну цифрову систему позиціонування. Технологія дозволяє в режимі реального часу відслідковувати, де саме знаходяться люди під землею, оперативно сповіщати диспетчерів на поверхні про концентрацію метану в гірничих виробках та про аварійні ситуації.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Шахта "Ювілейна", на якій впровадили нову систему, - одна з десяти в найбільшому вугледобувному об'єднанні країни ДТЕК Павлоградвугілля.

В останнє десятиліття глибина шахти досягла позначки в 570 м, де вугільні пласти містять підвищену кількість газу метану, який вивільняється при видобутку вугілля. Тому саме тут відпрацьовують інноваційну цифрову систему безпеки, яку потім планують впровадити і на інших шахтах ДТЕК.

Нова система позиціонування базується на технології Wi-Fi + Bluetooth, а цифрову інфраструктуру зв'язку на "Ювілейній" побудували в рамках програми MODUS по цифровій трансформації ДТЕК.

Раніше всі подібні системи використовували радіозв'язок, який був недостатньо надійним і працював тільки в один бік – передавав на поверхню сигнал про місцезнаходження співробітника, але не дозволяв щось передавати назад під землю.

Тепер же для всіх шахтарів на "Ювілейній" замість звичних світильників-коногонок закуповують спеціальні смарт-лампи. Вони не тільки освітлюють підземні гірничі виробки, а й в режимі реального часу заміряють концентрацію метану, фіксують місцезнаходження працівників і передають ці дані диспетчеру на поверхню. Плюс, кожна інноваційна лампа оснащена системою сповіщення за допомогою смс-повідомлень і "тривожною кнопкою".

"Ми розгорнули систему позиціонування на базі підземної мережі Wi-Fi, яку обладнали на початку року. До речі, в серпні вона була визнана найглибшою в країні і увійшла до Книги рекордів України. Використання смарт-лампи, яка за допомогою Bluetooth конектиться до Wi-Fi, відкриває додаткові можливості для підвищення безпеки наших шахтарів. Люди під землею тепер можуть передавати і приймати повідомлення. А ми з поверхні можемо відстежувати їх самопочуття, не допускати переміщення в небезпечну зону або навпаки направляти туди, де колегам потрібна допомога. Надалі смарт-лампу можна буде дообладнати відеореєстратором, який буде передавати потокове відео на поверхню", - зазначив Вадим Мірошниченко, керівник проекту "Цифрові проекти безпеки" ДТЕК.

Нову систему позиціонування розгорнули в рекордно короткі терміни. За півтора місяця під землею в гірських виробках змонтували понад 1 700 радіомаячків Bluetooth, які забезпечили покриття близько 80 км гірничих виробок.

"Для команди напрямку Цифрова шахта - це була амбітна мета, з якою ми впоралися. Ми вже живемо у світі, де все стає взаємопов'язаним і підключеним до мережі. Цифрова екосистема шахти - це і є приклад в мініатюрі нинішнього connected world. Такого роду проекти - це наш внесок у трансформацію енергетики, енергонезалежність країни, це доказ досягнень ДТЕК у сфері цифрової трансформації", - сказав Дмитро Осика, керівник IT і програми MODUS з цифрової трансформації ДТЕК.

Система розрахована на експлуатацію в підземних виробках шахт, в тому числі небезпечних по газу і пилу, і має всі дозвільні документи.

"ДТЕК Енерго - це відповідальна і надійна компанія, яка дбає про співробітників. Ми завжди ставимо в пріоритет безпеку праці, використовуючи для цього найсучасніші технології та інноваційні розробки. На шахті "Ювілейна" видобуток вугілля ведеться в складних гірничо-геологічних умовах: тут одна з найвищих в Західному Донбасі концентрацій метану. І тому для нас так важливо було якомога швидше впровадити в роботу цю систему позиціонування. Адже це дозволяє нам зробити працю наших шахтарів більш безпечною, а видобуток вугілля - більш продуктивним", - підкреслив Михайло Барабаш, директор з видобутку вугілля "ДТЕК Енерго".