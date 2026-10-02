Шахтерская пенсия в 50 лет: кому позволено выйти раньше и сколько нужно стажа

Кто имеет право на льготную пенсию

Право на такие выплаты определяют два закона: об общеобязательном государственном пенсионном страховании (№ 1058-IV) и о повышении престижности шахтерского труда (№ 345-VI). Второй закон относится к нескольким группам работников.

Это работники государственных военизированных аварийно-спасательных служб в угольной промышленности. Также это добывающие уголь, железную руду, руды цветных и редких металлов, марганцевые, урановые, магниевые и озокеритні руды и полный рабочий день работает под землей. К ним относятся и работники шахтостроительных предприятий, занятые под землей.

Эти профессии указаны в Списке № 1. Это перечень работ с особо вредными и тяжелыми условиями труда, который утвердил Кабинет Министров. Пенсионное обеспечение распространяется и на членов семей таких работников.

Пенсию на льготных условиях назначают после 50 лет. Человек должен работать полный рабочий день под землей или на работах из Списка №1. Также учитывают результаты аттестации рабочих мест.

Нужен и страховой стаж. Мужчинам - не менее 25 лет, из них по меньшей мере 10 на таких работах. Женщинам - не менее 20 лет, из них по меньшей мере 7 лет и 6 месяцев на таких работах.

Есть и исключение. Возраст не имеет значения, если человек не менее 25 лет работал полный рабочий день на подземных и открытых горных работах. Речь идет о добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых, а также строительстве шахт и рудников. Это касается и личного состава горноспасательных частей.

Для рабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках и машинистов горных выемочных машин достаточно 20 лет на таких работах.

Размер пенсии и документы

Минимальную пенсию получают шахтеры, отработавшие под землей не менее 15 лет (мужчины) или 7,5 лет (женщины). Ее размер - 80% заработка, по которому считают пенсию, но не менее трех прожиточных минимумов для людей, потерявших трудоспособность. Место последней работы на это не влияет.

За каждый полный год под землей или на работах из Списка №1 в страховой стаж добавляют еще один год. В стаж также относят время инвалидности из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Чтобы подтвердить льготный стаж, в Пенсионный фонд необходимо предоставить трудовую книжку, справку от предприятия или его правопреемников и копии приказов о результатах аттестации рабочих мест.

В справке должны быть периоды работы, идущие в спецстаж, профессия или должность, характер работы и номер списка.

Также нужны первичные документы, по которым она была выдана. Справку могут составить и на основе данных электронных систем предприятия.

Напомним, что пенсионерам с оккупированных территорий нужно сообщить ПФУ, что они не получают выплаты от России.