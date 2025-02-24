"Шахтер" одолел "Левый Берег": голкипер киевлян испортил дебют звездного новичка "горняков" в УПЛ

Украина, Премьер-лига, 18-й тур

"Шахтер" - "Левый Берег" - 1:0

Гол: Швед, 61

"Шахтер", несмотря на потери в первой части сезона, все еще надеется вмешаться в борьбу за "золото". "Левый Берег" проводит дебютный сезон в УПЛ и не имеет особого желания прощаться с элитой. Цели команд понятны, как и важность игровых очков.

"Шахтер" не стал выкладывать сразу все козыри. Два новичка команды, которых интересно было бы увидеть в деле - Элиас и Арройо начали поединок на скамейке запасных. Как и игрок сборной Украины Конопля. А лидер "горняков" Судаков даже не попал в заявку на игру - у него повреждение.

На старте встречи активнее прогнозируемо были футболисты "Шахтера", особенно настырным у ворот соперников был Кевин. Впрочем, сказать, что в штрафной киевлян возникали пожары нельзя. "Аисты" контролировали передвижения "горняков" и мяч и более-менее спокойно отводили угрозу. А при случае создавали стремительные контратакующие выпады.

Один из них и стал наиболее острым в первом тайме в исполнении обеих команд. На 26-й минуте киевлянин Сухоручко продавил Бондаря и получил возможность для удара с очень перспективной позиции. В решающий момент не хватило точности. К тому же нападающий мог отдать пас на Шастала, бежавшего к воротам параллельным курсом.

У "Шахтера" наиболее острым был эпизод, когда Траоре головой в упор расстреливал ворота "Левого Берега". Голкипер киевлян Механив отразил удар ногой.

А вообще ближе к перерыву игра выровнялась. "Аисты" стали смелее атаковать, пытались что-то создавать у ворот Ризныка. Однако им явно не хватало мастерства: все портили либо неточный пас, либо неуклюжий удар. На перерыв соперники ушли при нулях на табло.

В начале второй половины "Шахтер" стал поджимать и свободы киевлянам уже не давал. А на 61-й минуте "горняки" открыли счет. Швед воспользовался паникой защиты "Левого Берега" в собственной штрафной и головой перевел мяч в ворота. Гол в определенной степени получился случайным, но тотальное давление "горняков" сделало свое дело.

Сразу после гола на поле появился таки самый дорогой форвард в истории донетчан Элиас. Уже первым касанием 18-летний бразилец должен был удваивать преимущество хозяев, но просто фантастическую реакцию показал Механив. На 75-й минуте Элиас имел еще один шанс, однако попал в штангу. А буквально перед этим каркас ворот киевлян проверил на прочность Назарина.

"Шахтер" атаковал еще, впрочем уже не имел явных голевых моментов. А "Левый Берег" во втором тайме не создал вообще ничего.

Чемпионы страны после этой встречи остались на третьей позиции в турнирной таблице. Имея 36 очков, они на пять пунктов отстают от "Александрии", и на десять - от "Динамо". Место "Левого Берега" также не изменилось - команда с 16-ю очками идет 14-й.