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"Шахтер" одержал волевую победу над "Зарей" в Премьер-лиге

Фото: Артем Бондаренко сравнял счет в противостоянии (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" обыграл "Зарю" из Луганска в 13-м туре чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 13-й тур

"Шахтер" – "Заря" – 3:1

Голы: Бондаренко, 51, Кевин, 54, Джордан, 90+3 (автогол) – Яцык, 37

 

 

"Горняки" завладели инициативой с первых минут. Впрочем, первый момент номинальные хозяева создали аж на 19-й минуте – Судаков головой пробил выше ворот после навеса Кевина.

Луганский коллектив в это время успел выйти вперед. Гол стал проявлением индивидуального мастерства Яцыка. Он получил мяч на левом фланге, прошел вперед, качнул защитника на входе в штрафную и мощно пробил в дальнюю девятку.

Пропущенный мяч заставил команду Марино Пушича заиграть активнее. Вот выстрел Сикана в дальний угол после отскока взял Турбаевский. Дальше кипер справился с ударом Матвиенко после штрафного. Выпад Сикана в незащищенные ворота заблокировал защитник, а Судаков отправил мяч мимо штанги.

На старте второй половины "Шахтер" быстро перевернул игру. На 50-й минуте Вантух в собственной штрафной сфолил против Бондаренко, а сам пострадавший уверенно реализовал одиннадцатиметровый. А еще через три минуты "горняки" были впереди – Кевин принял прострел Тобиаса с фланга и вторым касанием пробил в угол.

"Заря" попыталась перехватить инициативу. Подопечные Младена Бартуловича взяли мяч под контроль, но голевые моменты создать не сумели. В свою очередь "горняки" могли развивать успех. Тот же Кевин проверил бдительность Турбаевского низовым ударом, а Тобиас с близкого расстояния пробил в кипера.

В конце концов, в добавленное арбитром время Джордан срезал в свои ворота прострел Зубкова – 3:1 в итоге. "Шахтер" закрепился на 3-й позиции в Премьер-лиге. Действующий чемпион набрал 26 очков и на 6 пунктов отстал от идущей в лидерах "Александрии". "Заря" осталась на 10-м месте (15 пунктов).

К слову, ранее "Верес" неожиданно одолел "Рух" на домашней арене.

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