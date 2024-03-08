"Шахтер" одержал волевую победу над "Колосом" и вышел в лидеры УПЛ

Украина, Премьер-лига, 20-й тур

"Шахтер" – "Колос" – 3:2

Голы: Кевин, 50, 88, Траоре, 65 – Ильин, 8, Траоре, 90+5 (автогол)

"Горняки" прогнозированно взяли мяч под контроль в дебюте. Первый момент у номинальных хозяев возник на 7-й минуте, когда Судаков принял передачу Конопли и из пределов штрафной пробил мимо ворот. "Хлеборобы" ответили голом – Ильин в контратаке обошел Педриньо и пробил Ризныку в ближний.

Пропущенный мяч заставил "Шахтер" заиграть активнее. С ударом Сикана с лета справился Фесюн. Впоследствии голкипер "Колоса" парировал выстрел Судакова с дистанции. А под занавес тайма он еще и отразил удар Педриньо после прохода. Ковалевцы же едва не удвоили преимущество, но Ризнык среагировал на выстрел того же Ильина с разворота.

Отыгрался "Шахтер" на старте второй половины. Сработали замены Марино Пушича. Кевин на левом краю штрафной сыграл в стенку с Траоре и попал в дальний угол ворот "хлеборобов" – 1:1. Оба появились на поле после перерыва.

Далее команды обменялись упущенными полувозможностями. Салабай с отскока пробил мимо ближнего угла. Зато Зубков не смог переиграть Фесюна с перспективной позиции. Реабилитировался вингер "горняков" на 65-й минуте, когда его навес со штрафного на дальней штанге головой замкнул Траоре.

Закрепить преимущество "Шахтера" впоследствии мог Бондаренко, но пробил гораздо выше ворот. Затем Зубков проверил бдительность Фесюна выстрелом из полукруга штрафной. А на 88-й минуте премьерный дубль за "горняков" оформил Кевин, который после передачи Судакова попал в угол. Своеобразным дублем ответил Траоре, который на последней минуте добавленного времени подправил мяч в собственные – 3:2 в итоге.

"Шахтер" стал лидером чемпионата Украины (40 очков). Тем временем "Колос" остался в середине турнирной таблицы. Ковалевцы имеют в активе 24 пункта и 8-е место.