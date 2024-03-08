УПЛ: "Рух" неожиданно одолел "Днепр-1" на выезде

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 20-й тур

"Днепр-1" – "Рух" – 0:1

Гол: Сарапий, 5 (автогол)

На берегах Днепра к голу привел фактически первый момент. Львовянам помог стандарт. После подачи с углового Сарапий оказался первым на мяче, но срезал его за линию собстенных ворот – 0:1.

"Спортклубовцы" могли сравнять счет несколько минут спустя. Однако голкипер "Руха" справился с низовым выстрелом Горбунова. А вот в середине тайма Дидык головой из пределов штрафной не смог попасть в створ ворот "Днепра-1". Перед перерывом Очеретько не смог реализовать момент днепровцев на добивании.

Начало второй половины отложили из-за воздушной тревоги. Более длинная пауза пошла на пользу хозяевам поля. Команда Юрия Максимова после возобновления матча взялась давить на редуты львовян. Впоследствии появились и моменты. Дальний удар от Очеретько обошел ворота, а с выстрелом Пихаленка в дальний угол справился Ледвий.

"Рух" ответил потерянной возможность Карабина. Его удар с близкого расстояния парировал Волынец. Но с выполнением углового пришлось подождать – Воздушные силы снова объявили об угрозе применения баллистики по региону. Когда же поединок ненадолго возобновился, "Днепр-1" не использовал два момента во время одной атаки. Ледвий остановил удар Кивинды, а добивание Сарапия заблокировал защитник.

Очередная воздушная тревога окончательно расхолодила команды. В конце концов, когда прошло четыре часа с момента начала матча, ни моральных, ни физических сил забить еще у команд не осталось. "Рух" одержал неожиданную минимальную победу и подтянулся к топ-5 Премьер-лиги (33 очка). Зато "Днепр-1", очевидно, потеряет лидерство, оставшись с 38-ю пунктами.