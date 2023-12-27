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"Шахтер" предложил новый контракт забытой звезде: он не играл в УПЛ два года

Киев, Среда 27 декабря 2023 12:29
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"Шахтер" предложил новый контракт забытой звезде: он не играл в УПЛ два года Фото: "Горняки" рассчитывают на Педриньо весной (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Менеджмент донецкого "Шахтера" стремится удержать в команде атакующего полузащитника Педриньо. В последнее время он защищал цвета бразильского "Атлетико Минейро" на правах аренды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на No Ataque.

25-летний латиноамериканец принадлежит "горнякам", хотя уехал из Украины после полномасштабного вторжения РФ. Контракт легионера с отечественным грандом действует до лета 2025 года.

"Шахтер" собрался вернуть Педриньо в свои ряды. "Горняки" в дальнейшем не планируют отдавать хавбека в аренды. В свою очередь планируют убедить его вернуться к выступлениям в Премьер-лиге с новым соглашением на улучшенных условиях.

Педриньо перебрался в "Шахтер" летом 2021 года из лиссабонской "Бенфики". Чемпион Украины тогда отдал за него 18 млн евро. В составе "горняков" отыграл осеннюю часть сезона (19 матчей, 4 гола, 3 ассиста) и вернулся на родину.

Сезон-2023 Педриньо провел посредственно – 34 поединка за "Атлетико Минейро" во всех турнирах, в которых отдал 3 результативных передачи. "Петушки" завоевали бронзовые медали Серии А, вылетели в 1/8 финала Копа Либертадорес от "Палмейраса" и стали чемпионом штата Минейро.

К слову, ранее "Шахтер" получил соперника в плей-офф Лиги Европы по результатам жеребьевки.

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