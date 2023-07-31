"Шахтер" закрыл переход третьего бразильца за лето: кто он такой

Вингер молодежной сборной Бразилии Эгиналдо сменил "Васко да Гама" из Рио-де-Жанейро на донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

18-летний талант стал пятым летним новичком "горняков". Ранее чемпион Украины подписал его соотечественников Педриньо и Невертона, а также эквадорца Кастильо и израильтянина Лемкина.

Эгиналдо подписал с "Шахтером" контракт на пять лет. Трансфер атакующего исполнителя стоил дончанам ориентировочно 3,5 млн евро. Универсальный нападающий воспитывался в скромном клубе "Артсул", выступающем в Лиге Кариока, а в структуру "Васко" попал в прошлом году.

За именитый бразильский клуб сыграл 29 поединков (3 гола). В сентябре 2022 года Эгиналдо, который может закрыть позиции левого и правого вингеров, а также оттянутого нападающего, дебютировал в составе сборной Бразилии U-20. В рядах молодых "селесао" провел 3 товарищеских матча, в которых забил 1 мяч.

"Шахтер" на старте сезона 2023/24

Защиту чемпионского титула донецкая команда начала 29 июля. На выезде "горняки" одержали непростую победу над харьковским "Металлистом 1925" с голами Матвиенко и Траоре.

До паузы на матчи сборных в сентябре "Шахтер" проведет еще 5 матчей Премьер-лиги – против "Вереса", "Александрии", "Кривбасса", "Колоса" и "Миная". Осенью чемпион Украины стартует в групповом этапе Лиги чемпионов.

Летом "горняков" возглавил Патрик ван Леувен. Новичками "Шахтера" в летнее трансферное окно становятся только иностранцы и возвращенные из аренды украинцы. Среди последних и герои молодежного Евро-2023 Кащук и Вьюнник.