"Шахтер" почтил память жертв российского удара по Кривому Рогу

Как сообщила пресс-служба клуба, сразу после завершения матча с "Кривбассом" игроки, тренерский штаб и менеджмент "Шахтера" прибыли к месту трагедии, где возложили цветы к импровизированному мемориалу и почтили память погибших минутой молчания. "Соперничество должно оставаться только на поле. В такие моменты невозможно оставаться в стороне - мы все, прежде всего, люди", - говорится в заявлении клуба Рината Ахметова.

Обстрел Кривого Рога

Напомним, 4 апреля россияне атаковали Кривой Рог баллистической ракетой с кассетной боевой частью - чтобы вызвать как можно больше жертв.

После этого Минобороны РФ сообщило, что якобы атаковало ресторан, где "проходило совещание офицеров НАТО". Россияне уверяли, что объект "был уничтожен".

Недавно France24 показало видео из этого ресторана, на котором можно заметить, что ресторан в результате атаки выстоял. При этом ракета по нему не ударила, она взорвалась в 70-100 метрах.

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