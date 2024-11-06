"Шахтер" в волевом стиле одолел "Янг Бойз" и оформил первую победу в Лиге чемпионов

Лига чемпионов, основной раунд, 4-й тур

"Шахтер" – "Янг Бойз" – 2:1

Голы: Зубков, 31, Судаков, 41 – Имери, 27

"Пчелы" решили застигнуть хозяев врасплох активным стартом. Уже на 2-й минуте Ганвула после заброса с фланга пробил мимо штанги. Но еще до десятого оборота секундной стрелки "Шахтер" ответил голом, но Эгиналдо не вовремя оказался в офсайде.

"Горняки" продолжили нагружать оборону "Янг Бойз" работой. Вот Кевин с отскока отправил мяч выше ворот. Далее Эгиналдо из пределов штрафной пробил в руки голкипера. Диагональный же выстрел Зубкова просвистел рядом со штангой ворот гостей.

Гол откровенно назревал. Но неожиданно повел в счете швейцарский гранд. Бондаренко на собственной половине под давлением отдал опрометчивую передачу на Бондаря, а мяч транзитом через Ниассе оказался в Имере. Тот продвинулся вперед и неожиданно для Ризныка пробил из полукруга штрафной.

"Шахтер" смог быстро ответить. Уже четыре минуты спустя цифры на табло сравнялись. Судаков на скорости влетел в штрафную, закрутил головы оппонентам у лицевой линии и прострелил вдоль ворот, а Зубков в касание отправил мяч в сетку – 1:1.

Команда Марино Пушича продолжила накатывать волны атак на владения Келлера. "Горняки" выполнили несколько стандартов, Эгиналдо размял вратаря ударом головой, а попытку продвинуться вглубь штрафной от Зубкова заблокировал защитник. На 41-й минуте индивидуальный гол организовал Судаков, который слаломно прошел нескольких соперников и классно пробил в дальний угол с линии штрафной.

В начале второй половины "Шахтер" попытался снять все вопросы о победителе. Зубков не смог переиграть голкипера выстрелом в касание вторым темпом. Бондаренко же с выгодной позиции отправил мяч выше ворот. "Янг Бойз" ответил неточным ударом Лакомого.

Новая вспышка активности от подопечных Пушича состоялась после 70-й минуты. Сначала Зубков получил передачу Судакова и пробил в дальний угол – Келлер парировал. А потом Кевин на дальней штанге не переиграл вратаря после навеса Конопли с правого фланга.

В финальные минуты "горняки" сыграли разумно. Они продолжили атаковать, а не "сели" в глухую оборону. В конце концов, такой подход вместе с тактическими заменами чемпионов Украины позволил им сохранить победный счет на "Фельтинс-Арене".

"Шахтер" впервые победил в нынешнем розыгрыше главного еврокубка. Теперь в активе дончан 4 пункта, что позволило подняться на промежуточное 26-е место. Следующий матч команда Пушича проведет на выезде – против нидерландского ПСВ (27 ноября).