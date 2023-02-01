"Шахтер" устроил голевой фестиваль с "Марибором" на зимних сборах: видео

Контрольный матч

"Шахтер" – "Марибор" – 4:4

Голы: Зубков, 15, Крыськив, 34, 40, Бондаренко, 71 – Брнич, 38, 51, Божич, 48, 77

Невысокий темп в стартовые минуты усыпил бдительность обороны "фиалок". Как следствие, на 15-й минуте словенцы проспали выпад Зубкова. Украинский вингер сместился с фланга в центр и роскошно уложил мяч в угол ворот.

Гол добавил "горнякам" уверенности. Вот и Судаков отличился, но судейская бригада отменила взятие ворот. Впоследствии он же мог удвоить преимущество "Шахтера" после классной комбинации, но защитник в последний момент выбил мяч подальше.

А под занавес тайма соперники организовали ударные 6 минут, забив три мяча на двоих. Сначала Крыськив получил пас от Судакова и бильярдным выстрелом вонзил сферу в дальний угол. В ответ Брнич закрутил мяч в дальнюю девятку на 38-й минуте, не оставив шансов Трубину. Однако Крыськив забил во второй раз, результативно сыграв в пределах штрафной зоны.

Однако старт второй половины доказал, что "Марибор" из нокдауна способен "подняться" молниеносно. В первые пять минут "фиалки" забили дважды. Божич протолкнул мяч в сетку после стандарта, а Брнич оформил дубль с ударом мимо Трубина с нескольких метров.

Но на этом голевая феерия не окончилась. После 70-й минуты "Шахтер" и "Марибор" снова обменялись забитыми мячами. Еще один шедевр удался Бондаренко – хавбек "горняков" с линии штрафной идеально отправил сферу в дальнюю девятку. Божич же забил после ошибки Ракицкого – 4:4 в итоге.

Состав "Шахтера" (1-й тайм): Трубин, Траоре, Бондарь, Степаненко, Судаков, Зубков, Гочолейшвили, Михайличенко, Криськив, Бондаренко, Фарина