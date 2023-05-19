"Шахтер" возобновил лидерство в УПЛ после победы над "Вересом"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 27-й тур

"Шахтер" – "Верес" – 2:1

Голы: Зубков, 35, Матвиенко, 84 – Шарай, 74

Нереализованный пенальти: Сикан, 47 (Ш)

Соперники решили не отсиживаться в обороне в начале встречи. Обмен полумоментами произошел в стартовые десять минут. Сначала "горняк" Судаков прорвался в штрафную ровенчан и неточно пробил, а вскоре лишь качественная игра Ракицкого в обороне ликвидировала угрозу после прострела.

Далее "Шахтер" и "Верес" обменялись возможностями со стандартов. Опасный угловой гостей лишь чудом не закончился голом – Вовченко не попал по мячу на линии вратарской. В свою очередь скидку Степаненко на дальнюю штангу после углового подальше вынес защитник.

А на 35-й минуте команда Игора Йовичевича повела в счете. Героем "горняков" стал Зубков. Украинский вингер получил мяч на углу штрафной, сместился в центр и пробил – под первый удар бросился защитник, а со второй попытки крайний нападающий вогнал мяч в ближний угол.

На старте второй половины "Шахтер" упустил возможность удвоить преимущество. За игру рукой в собственной штрафной в исполнении Курко арбитр назначил одиннадцатиметровый. К отметке подошел Сикан и несильным ударом позволил Когуту реабилитировать партнера.

Курко, однако, не "сдавался". На 64-й минуте после прострела Топалова ровенчанин едва не срезал мяч в угол собственных ворот. "Верес" вскоре ответил бешеным ударом Близниченко с дистанции – Трубин перевел на угловой, который и стал роковым.

Казалось, что "горняки" полностью контролируют ситуацию. Навес со стандарта выбили подальше, но мяч отлетел к Шараю. Хавбек, который за пять минут до этого появился со скамейки запасных, с лета отправил мяч в нижний угол – 1:1!

"Шахтеру" пришлось начинать заново. Дончане имели возможность быстро восстановить статус-кво, но Келси не успел замкнуть перспективный прострел Назарины. "Молчали" и другие атакующие исполнители хозяев.

В конце концов, за дело взялись защитники "горняков". И добились успеха на 84-й минуте. Это Ракицкий исполнил хрестоматийный навес с левого фланга, на который откликнулся Матвиенко и головой отправил мяч за линию. Больше команды не забивали.

Важная победа позволила "Шахтеру" восстановить преимущество над "Днепром-1" наверху турнирной таблицы УПЛ. Ребята Йовичевича набрали 66 очков. "Спортклубовцы" имеют на два пункта меньше, а "Верес" остался на 10-й строчке (27 баллов).