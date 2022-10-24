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"Шахтер" взял 26 футболистов на матч против "Селтика" в Лиге чемпионов

Фото: "Горняки" добрались до Глазго чартерным рейсом (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Делегация донецкого "Шахтера" прибыла в Шотландию на поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 против шотландского "Селтика".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Матч "Селтик" – "Шахтер" состоится 25 октября в Глазго. Поединок примет стадион "Селтик Парк". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Наставник "горняков" Игорь Йовичевич рассчитывает на 26 исполнителей. В частности, на Туманный Альбион отправились 4 голкипера и 3 нападающих. В составе "Шахтер" традиционно оказалось трио иностранцев – бразильский защитник Тейлор, хорватский полузащитник Джурасек и буркинийский форвард Траоре.

Отечественный гранд получил дополнительный отдых, пропустив 9-й тур украинской Премьер-лиги. Поединок "горняков" против "Миная" перенесли на более поздний срок. Тем временем "Селтик" в субботу одержал непростую победу над "Хартс" (4:3) и сохранил лидерство в чемпионате.

Список игроков "Шахтера" на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин

Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик

Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Мудрик, Зубков, Крыськив, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк

Нападающие: Траоре, Сикан, Кулаков

К слову, накануне "Динамо" сыграло вничью с "Ворсклой" и упустило возможность подняться вверх в таблице УПЛ.

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