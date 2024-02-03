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"Шахтер" впервые проиграл на сборах в Турции

Фото: "Горняки" не справились со середняком чемпионата Чехии (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" потерпел поражение от чешского клуба "Градец-Кралове" в спарринге на турецкой земле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный матч

"Шахтер" – "Гродец-Кралове" – 0:2

Голы: Гаразим, 22, Шашинка, 66

 

С первых минут "горняки" завладели инициативой. После небольшой разведки команда Марино Пушича быстро организовала опасность. На 3-й минуте на оперативном пространстве оказался Сикан, но так и не смог акцентированно пробить в направлении ворот.

"Градец-Кралове" выдержал стартовый натиск "Шахтера". Впоследствии чехи набрались смелости провести несколько атак. Одна из них неожиданно привела к взятию ворот. Это Гаразим в касание замкнул фланговый прострел.

"Горняки" бросились отыграться. Но большинство выпадов дончан до перерыва завершились свистком арбитра. "Градец-Кралове" отработал офсайдную линию и регулярно оставлял игроков "Шахтера" в положении вне игры.

В дебюте второй половины команды обменялись моментами. Вашулин проверил навыки Ризныка выстрелом с разворота метров с 15-ти (сэйв). Сикан не смог переиграть голкипера в выходе один на один.

Дальше более привлекательно выглядели "горняки". Судаков чудом пробил выше ворот с линии вратарской после обострения Сикана. С ударом Кевина со средней дистанции под перекладину справился кипер.

За такое расточительство "Шахтер" поплатился на 66-й минуте. Шашинка получил передачу с фланга, продвинулся немного вперед и из-за пределов штрафной попал прямо в угол. Ризнык выручить чемпионов Украины не смог.

В финальные 20+ минут "горняки" сломать ход событий не смогли. Более того, в определенный момент подопечные Пушича, казалось, смирились с поражением и сбавили обороты. "Градец-Кралове" выглядел более убедительно и заслуженно победил.

 

Стартовый состав "Шахтера": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азарови – Крыськив, Судаков – Зубков, Бондаренко, Кевин – Сикан

К слову, ранее "Шахтер" обнародовал заявку на плей-офф Лиги Европы 2023/24.

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