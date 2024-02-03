"Шахтер" объявил заявку на плей-офф Лиги Европы: оба новичка в составе

Фото: "Горняки" на тренировочном собрании в Турции (facebook.com/fcshakhtar)

Донецкий "Шахтер" за две недели до первых матчей 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2023/24 обнародовал список футболистов для участия в турнире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Наставник "горняков" Марино Пушич заявил 30 исполнителей. В список игроков попали и два зимних новобранца команды – полузащитник Марлон Гомес и вингер Кевин. В заявку вернулся форвард Лассина Траоре. Он пропустил осеннюю часть сезона из-за тяжелой травмы и возобновил тренировки зимой. Шанс проявить себя в первой команде будет у лидера юношеской команды "Шахтера" Виктора Цуканова. Заявка "Шахтера" на плей-офф Лиги Европы 2023/24: Вратари: Рудько, Ризнык, Барченко, Твардовский Защитники: Лемкин, Бондарь, Гочолейшвили, Азарови, Матвиенко, Педриньо, Мироши, Конопля, Козик, Ракицкий Полузащитники: Степаненко, Эгиналдо, Крыськив, Швед, Судаков, Зубков, Бондаренко, Очеретько, Назарина, Гомес, Кевин, Невертон, Цуканов Нападающие: Траоре, Сикан, Келси Соперником "Шахтера" в 1/16 фиеала Лиги Европы станет марсельский "Олимпик". Первый матч сыграют 15 февраля на "Фолькспаркштадионе" в немецком Гамбурге. Ответный матч – 22 февраля на "Велодроме" в Марселе.