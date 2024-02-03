"Шахтер" объявил заявку на плей-офф Лиги Европы: оба новичка в составе
Донецкий "Шахтер" за две недели до первых матчей 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2023/24 обнародовал список футболистов для участия в турнире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Наставник "горняков" Марино Пушич заявил 30 исполнителей. В список игроков попали и два зимних новобранца команды – полузащитник Марлон Гомес и вингер Кевин.
В заявку вернулся форвард Лассина Траоре. Он пропустил осеннюю часть сезона из-за тяжелой травмы и возобновил тренировки зимой. Шанс проявить себя в первой команде будет у лидера юношеской команды "Шахтера" Виктора Цуканова.
Заявка "Шахтера" на плей-офф Лиги Европы 2023/24:
Вратари: Рудько, Ризнык, Барченко, Твардовский
Защитники: Лемкин, Бондарь, Гочолейшвили, Азарови, Матвиенко, Педриньо, Мироши, Конопля, Козик, Ракицкий
Полузащитники: Степаненко, Эгиналдо, Крыськив, Швед, Судаков, Зубков, Бондаренко, Очеретько, Назарина, Гомес, Кевин, Невертон, Цуканов
Нападающие: Траоре, Сикан, Келси
Соперником "Шахтера" в 1/16 фиеала Лиги Европы станет марсельский "Олимпик". Первый матч сыграют 15 февраля на "Фолькспаркштадионе" в немецком Гамбурге. Ответный матч – 22 февраля на "Велодроме" в Марселе.
К слову, ранее составили профайл бразильца Кевина после трансфера в "Шахтер".
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