"Шахтер" с треском проиграл чемпиону Германии в Юношеской лиге УЕФА: "заработали" три удаления и три пенальти

Юношеская лига УЕФА, 1/16 финала

"Хоффенхайм" U-19 - "Шахтер" U-19 - 5:1

Голы: Дагдевирен, 5, Онос, 44 (пенальти), Михелер, 55 (пенальти), Велинг, 82, 90+4 (пенальти) - Сметана, 74

Удаления: Милокост (Ш), 41, Башмарин (Ш), 87, Цуканов (Ш), 90+4

Донецкий "Шахтер", вслед за киевским "Динамо" вылетел из Юношеской лиги УЕФА на стадии 1/16 финала. Болезненное поражение "горнякам" нанес действующий чемпион Германии среди 19-летних - "Хоффенхайм".

Напомним, что донецкая команда добралась до плей-офф через Путь Лиги чемпионов, поскольку главная команда "горняков" попала в лиговый этап самого престижного евротурнира. На этой стадии подопечные Алексея Белика сыграли очень прилично. С тремя победами, одной ничьей и двумя поражениями они финишировали в общей таблице на 14-м месте. Юные футболисты "Шахтера" одолели итальянскую "Болонью" (4:3), лондонский "Арсенал" (1:0) и швейцарский "Янг Бойз" (3:2). Ничью расписали с нидерландским ПСВ (1:1). А уступили - итальянской "Аталанте" (0:3) и мюнхенской "Баварии" (0:2).

В то же время "Хоффенхайм" пробивался в 1/16-ю через Путь чемпионов. Команда стартовала со второго раунда и прошла шведский "Гетеборг" (3:0, 4:1) и французский "Осер" (2:1, 1:0).

В противостоянии немецкого и украинского клубов в плей-офф небольшое преимущество отдавали "горнякам". Но, к сожалению, юные украинцы стали жертвами собственных ошибок. Сначала они пропустили быстрый гол - уже на 5-й минуте отличился игрок хозяев Дирен Дагдевирен. А ключевой эпизод произошел в конце первого тайма.

Защитник "горняков" Ярослав Милокост не только "привез" пенальти в ворота своей команды, но и заработал вторую желтую карточку, оставив партнеров в меньшинстве.

Немцы, реализовав пенальти, ушли на перерыв при счете 2:0. А вскоре после возобновления игры забили и в третий раз, причем снова с пенальти. Судьба игры фактически была решена.

Ближе к концу матча "горняки" один гол отыграли - отличился Денис Сметана. Однако заключительные минуты стали для гостей настоящим кошмаром: в ворота "Шахтера" влетело еще два мяча, причем один из них с еще одного (третьего!) пенальти. А в придачу еще два игрока украинского клуба - Александр Башмарин и Виктор Цуканов - заработали удаления.

Три пенальти, три красные карточки и пять пропущенных голов - не лучший финал неплохого в целом сезона горняков в турнире УЕФА.