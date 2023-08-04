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"Шахтер" сенсационно вернул в команду экс-защитника сборной Украины

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Киев, Пятница 04 августа 2023 16:42
"Шахтер" сенсационно вернул в команду экс-защитника сборной Украины Фото: Дмитрий Чигринский впервые попал в "Шахтер" в 15 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Опытный центрбек Дмитрий Чигринский продолжит карьеру в рядах донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

36-летний защитник во второй раз будет выступать за "горняков". В чемпионат Украины ветеран вернулся в статусе свободного агента.

Чигринский подписал с "Шахтером" контракт на 1 год. Воспитанник дончан вернулся в родную команду бесплатно. Последним клубом украинца был греческий "Ионикос". Там он провел два сезона.

Новость дополняется.

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