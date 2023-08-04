"Шахтер" сенсационно вернул в команду экс-защитника сборной Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

36-летний защитник во второй раз будет выступать за "горняков". В чемпионат Украины ветеран вернулся в статусе свободного агента.

Чигринский подписал с "Шахтером" контракт на 1 год. Воспитанник дончан вернулся в родную команду бесплатно. Последним клубом украинца был греческий "Ионикос". Там он провел два сезона.

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