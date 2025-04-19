"Шахтер" сенсационно уступил "Колосу", пропустив четыре гола

УПЛ, 25-тур

"Шахтер" - "Колос" - 2:4

Голы: Марлон, 44, Кевин, 90+5 (пенальти) - Ррапай, 26, Цуриков, 40, Велетень, 84, Боливар, 90+7

"Колос" значительно активнее действовал на старте, но никто не мог предсказать, чем эта активность завершится. Даже когда Ррапай дальним ударом точно в угол пробил экс-голкипера "Колоса" Фесюна, который летом перешел в "Шахтер" и сейчас подменяет травмированного Ризныка, не верилось, что действующий чемпион потеряет контроль над ситуацией.

Но шло время и преимущество "Колоса" увеличились: Цуриков ударом головой замкнул навес Велетня с фланга - 0:2. Запахло сенсацией, но Марлон подарил "горнякам" надежду, сориентировавшись в штрафной и исполнив красивый удар с разворота.

Ключевой момент возник на 60-й минуте, когда Бондаренко сравнял счет с передачи Кевина. Судьи минут десять проверяли эпизод на ВАР, и в конце концов взятие ворот отменили, зафиксировав офсайд у бразильца.

Под занавес игры Велетень забил третий гол "Колоса". У "Шахтера" появилась надежда после того, как Кевин реализовал пенальти. Но Боливар окончательно похоронил "горняков" забив четвертый мяч. Героем поединка стал полузащитник "Колоса" Владислав Велетень, который к голу добавил три результативные передачи. Таким образом он принял непосредственное участие во всех забитых мячах своей команды.

"Шахтер" почти потерял чемпионские шансы: за пять туров до завершения чемпионата он отстает от "Динамо" уже на 10 очков. Увеличился отрыв и от второй "Александрии" - теперь он составляет 4 пункта.

В следующем туре, 27 апреля состоится Классическое дерби между "Шахтером" и "Динамо". Если "горняки" проиграют киевлянам, они окончательно потеряют шансы на чемпионский титул.