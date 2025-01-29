"Шахтер" проиграл "Боруссии" и прекратил выступления в Лиге чемпионов

Лига чемпионов, основной раунд, 8-й тур

"Боруссия" Д - "Шахтер" - 3:1

Голы: Гирасси, 17, 44, Бенсебаини, 79 - Марлон Гомес, 50

Шансы "Шахтера" продолжить борьбу в ЛЧ даже в случае победы над "Боруссией" были довольно призрачными. Но пока они существовали, не стоило сдаваться. Поэтому сама ситуация гнала "горняков" вперед.

Команда Марино Пушича довольно активно начала поединок. Украинский клуб контролировал мяч, однако организовать что-то большее, чем позиционное нападение не удавалось. Немцы же действовали более рационально. Они организовывали контратаки, которые были опасными.

Две из таких атак и свели на нет все старания "горняков" еще в первом тайме. В его начале и в самом конце свое мастерство продемонстрировал один из лучших бомбардиров Бундеслиги в прошлом сезоне Сергу Гирасси.

"Шахтер" вернулся в игру сразу после перерыва. Марлон Гомес воспользовался ошибкой вратаря соперников Грегора Кобеля и один мяч отыграл.

Но в дальнейшем оборона "Боруссии" таких ошибок не допускала. Хозяева поля организовали еще несколько опасных моментов и вообще были ближе к тому, чтобы забить, чем пропустить. Как результат - третий гол немцев уже в конце поединка. Красивую атаку техничным ударом завершил Рами Бенсебаини.

"Горняки" завершили основной этап ЛЧ, имея 7 очков в активе. Этого хватило лишь на 27-е итоговое место. Для пропуска в плей-офф не досчитались 4-х баллов.

Сейчас, задним числом, с грустью можно вспомнить нереализованный пенальти Георгия Судакова в матче стартового тура с итальянской "Болоньей" (0:0) и ужасную концовку противостояния с нидерландским ПСВ (2:3). Если бы игроки "Шахтера" тогда не допустили ошибок, все могло завершиться по-другому.