"Шахтер" продлил контракт с лидером команды: зимой его не продали в АПЛ

Центрбек поставил подпись под новым соглашением с "горняками". Актуальный договор будет действовать почти 5 лет.

Матвиенко подписал с "Шахтером" контракт до 31 декабря 2027 года. Если он будет оставаться в составе отечественного гранда до тех пор, то проведет за "горняков" 13 сезонов на профессиональном уровне. В структуре "Шахтера" защитник оказался еще в 13 лет.

В составе "горняков" Матвиенко провел 157 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей. С "Шахтером" центрбек завоевал 3 чемпионских титула, 4 Кубка Украины и Суперкубок Украины-2021. На правах аренды также выступал в "Карпатах" и "Ворскле".

Зимой на Матвиенко всерьез претендовал английский "Брайтон". Команда Роберто Де Дзерби предлагала за украинца 16 млн евро плюс бонусы. Менеджмент "Шахтера" отклонил предложение "чаек", поскольку рассчитывал выручить за своего воспитанника ориентировочно 30 миллионов.